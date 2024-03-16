السبت 16 مارس 2024
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مصر تطالب إسرائيل بإزالة عوائق وقيود عملية دخول المساعدات إلى غزة

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

طالبت مصر إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية وتشغيل باقي المعابر لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت مصر مواصلة بذل كل الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة لقطاع غزة من خلال معبر رفح وعبر الإنزال الجوي.

وتقدر وترحب مصر بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة مع وصول أول سفينة مساعدات عبر الممر البحري إلى غزة.

القاهرة الإخبارية مصر إسرائيل المساعدات المنافذ البرية الإنزال الجوي قطاع غزة

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