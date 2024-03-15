كاتب فلسطينى: رواية باسم خندقجى رسالة تكشف هشاشة سجون الاحتلال

قال الكاتب الفلسطيني ناجي الناجي، إن رواية قناع بلون السماء للكاتب والروائي الفلسطيني باسم خندقجي، هي رسالة قوية مفادها أن جدران الزنازين الإسرائيلية هشة، لأن رواية باسم خندقجي لم تصل كونه أسيرًا وإنما وصلت هذه الرواية لأن باسم استطاع أن يتجاوز حدود الخيال داخل هذه الجدارن وكتب رواية تستحق حقيقة أن تصل إلى قائمة قصيرة وأن تفوز بجائزة البوكر للرواية القصيرة.

وأضاف الكاتب الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة” المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”: "لا نتحدث عن حالة تعاطف مع كاتب لأن أدب السجون مستمر منذ سنوات طوال، وإنما نتحدث عن كاتب استطاع أن يحلق بخياله فوق هذا الأسر ويتجاوز مفهوم كبت هذه الأفكار والإبداعات بالرغم من السجان وقسوته وسجنه، واستطاع أن يبدع وهو داخل حدود الزنزانة.

وأوضح أن إسرائيل تجاوزت كل المفاهيم المنطقية التي من الممكن أن يبنى عليها أي موقف على الإطلاق، لأن من يقتل بدم بارد حتى هذه اللحظة 32 ألف فلسطيني من بينهم 70% من الأطفال والنساء ليس غريبًا عليه أن يكبت إبداعات كاتب مثل باسم، وإنما هي رسالة توجه حقيقة لكل مبدعي العالم.