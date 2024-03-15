"حياة كريمة" تُرافق بائع بطاطا: "ممكن أفضل شغال سنة كاملة" (فيديو)

وقف “أبوملك” في أحد شوارع الجيزة على عربة بطاطا، يتجول بعربته البسيطة طوال اليوم، ليتحصل على قوت يومه هو وأسرته، ويوفر منه بعض المال ليُجهز لزواج ابنته الوحيدة.

برنامج "حياة كريمة"، المُذاع على فضائية DMC، سلّط الضوء على أبوملك، الذي أكد أنه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، قائلًا: "البركة من عند ربنا ولدي 4 أبناء 3 أولاد وبنت واحدة".

وأوضح أبوملك، أن هذه المهنة تدر له عائدا يوميا يصل إلى 150 جنيهًا بعد عمل طوال اليوم، مؤكدًا أن هذا كرم من عند الله وأنه لا يحتاج لأي أموال أخرى وسعيد ومبسوط بها، متابعًا: "بشتكي لله فقط وهو الله بيسترها معايا، بقعد بالسنة مش بروح".

واتفق مذيع حياة كريمة، مع بائع البطاطا، بإعطائه 500 جنيه ويشتري منه البضاعة بأكملها، ليدخل البائع في نوبة بكاء، قائلًا: "أهل بيتي كلموني النهاردة محتاجين فلوس وجتلهم أهي الحمد لله".

وبعد مرور الوقت، مرّ بائع البطاطا على رجل يبيع بعض المنتجات بالشارع، اشتكى له الرجل من صعوبة الحياة وأنه لم يبع أي قطعة منذ بداية اليوم، ليقوم أبوملك على الفور بإعطائه المبلغ المالي بالكامل، ووجهه رسالة له: "خليك مع الله وأهم حاجة تمشي بما يرضي الله".

على الفور قدمت مؤسسة حياة كريمة لبائع البطاطا أبوملك، هدية وهي عبارة عن مبلغ مالي 30 ألف جنيه كمساعدة له في تجهيز نجلته ملك؛ لتنهي شوارها وتدخل عش الزوجية في أسرع وقت.