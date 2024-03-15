سيف زاهر يقيّم من ارتدوا تيشيرت الأهلى والزمالك

قيّم الإعلامي سيف زاهر، بعض لاعبي الكرة ممن ارتدوا تيشيرت قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال زاهر، اليوم الجمعة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "أدي لإمام عاشور لاعب نادي الأهلي حتى الآن 80%، وكهربا أديله 85%، لأنه كان في الزمالك متألق بشكل كبير جدًا، لكن في الأهلي كهربا مختلف، اتغير في كل حاجة سلوكيًا وفكرًا وهدوءًا ودعمًا للفريق وبات شخصية أخرى ويستحق كده".

وتابع: "أدي رضا عبدالعال 70%، ورضا عبدالعال لاعب كبير ولكن كل وقت وله أذان، ومعتز إينو أديله 75%".

وعن عصام الحضري قال زاهر: "الموضوع منتهي بالنسبة له عضام الحضري 100%، سواء في الأهلي أو الزمالك أو حتى منتخب مصر، عصام الحضري ولا نص كلمة ياخد الـ100% مستريح، كما أنه حالة من الصعب تكرارها مرة أخرى".

كما قيّم زاهر الكابتن أحمد حسن بنسبة 99%، مؤكدًا أن تاريخ أحمد حسن كبير مثل الحضري، مضيفًا: "أحمد حسن عنده تاريخ احترافي بره أكتر من الحضري كمان، إحنا هنا بنتكلم عن قامات كبيرة أحمد حسن أديله 99% في كل شيء بطولاته وفي عدد إنجازاته 4 كأس أمم إفريقيا عميد لاعبي العالم، ذو أخلاق وملتزم وأسطورة كبيرة، وعلى مستوى ناديي الأهلي والزمالك أحمد حسن يستحق 99%".



