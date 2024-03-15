سيف زاهر: “الأهلى اتظلم فى صفقة انتقال محمد أبوجبل”

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن حقيقة تفاوض نادي الأهلي مع محمد أبوجبل حارس مرمى البنك الأهلي.

وقال زاهر خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "نادي الأهلي اتظلم ولم يتفاوض مع محمد أبوجبل في معسكر المنتخب المصري.. كان هناك تفاوض من قبل الأهلي مع نادي البنك الأهلي.. وشقيق أبوجبل كان يقود المفاوضات من مصر".

وأشار إلى أن الأمور لم تكتمل لأسباب تخص نادي الأهلي.

وعلق على إعلان أحمد شوبير، عن تفاصيل الانتقال قبل مباراة مصيرية لمنتخب مصر قائلًا: "مكونتش هعلن قبل نهاية المباراة.. عندي وجهة نظر وهستنى بعد الماتش، عشان مأثرش على اللاعب، بس الكابتن شوبير شاف أنه سَبْق له".