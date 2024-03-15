"مكسرات لميس".. السلطان إينال كان ملكًا عاقلًا وخبيرًا بأمور الحرب

قالت الكاتبة الدكتورة لميس جابر، إن السلطان إينال كان ملكًا عاقلًا سياسيًا لا يبدأ بالشر، وبعيدًا عن فحش القول في حالة الغضب، وشجاعًا خبيرًا بأمور الحرب، وخاض منها الكثير.

وأضافت الدكتورة لميس جابر، خلال تقديمها برنامج "مكسرات لميس"، المُذاع عبر "راديو 9090"، أن السلطان إينال كان له صلة تامة بملوك الدول التي تحت حكمه والخارجة عن حكمه، وكانت صلة الود تسود بينه وبين أمراء آسيا، ومع السلطان العثماني آنذاك محمد الفاتح.

وأوضحت، أن إينال كان لا يتعاطى المنكرات والخمر، ولكنه كان متهمًا بحب النساء، وكان في أحكامه مناقضًا للشريعة، خاصة عندما قويت طبقة مماليكة الجُلبان وهم المماليك الكبار في السن الذين اشتراهم سلاطين القرن الـ15 تم شرائهم وهم في سن البلوغ مما يجلهم لا يتشربون روح الولاء ولا النظام أو الطاعة لمن قام بشرائهم، بعكس سلاطين المماليك الأوائل في منتصف القران الـ13.