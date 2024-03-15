القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب يناقش رد حماس على صفقة تبادل الأسرى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن هناك اجتماع محتمل لمجلس الحرب الإسرائيلي اليوم لمناقشة رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

حماس: قدمنا للوسطاء تصورًا شاملًا لاتفاق التهدئة فى غزة

وقلبل قليل، قالت حركة حماس، إنها قدمت للوسطاء تصورًا شاملًا لاتفاق التهدئة في غزة وملف تبادل الأسرى والمحتجزين يرتكز على المبادئ والأسس الضرورية.

وأكدت حركة حماس، أن رؤيتها لاتفاق التهدئة تشمل وقف العدوان على غزة وتقديم المساعدات وعودة النازحين لأماكنهم وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.