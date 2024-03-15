الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب يناقش رد حماس على صفقة تبادل الأسرى

حماس
حماس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن هناك اجتماع محتمل لمجلس الحرب الإسرائيلي اليوم لمناقشة رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

حماس: قدمنا للوسطاء تصورًا شاملًا لاتفاق التهدئة فى غزة

وقلبل قليل، قالت حركة حماس، إنها قدمت للوسطاء تصورًا شاملًا لاتفاق التهدئة في غزة وملف تبادل الأسرى والمحتجزين يرتكز على المبادئ والأسس الضرورية.

وأكدت حركة حماس، أن رؤيتها لاتفاق التهدئة تشمل وقف العدوان على غزة وتقديم المساعدات وعودة النازحين لأماكنهم وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

القاهرة الإخبارية حركة حماس صفقة تبادل الأسرى مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماع

مواد متعلقة

عاجل.. حماس: قدمنا للوسطاء تصورًا شاملًا لاتفاق التهدئة فى غزة

الرئاسة الفلسطينية: قرار سموتريتش بشأن العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يخالف الاتفاقات الموقعة

الرئيس السيسى: "هدفنا بناء إنسان مصرى قادر على مواجهة التحديات"

الرئيس السيسى: جهودنا المبذولة فى باقى الموضوعات ستكون منقوصة دون تطوير حقيقى للإنسان

القاهرة الإخبارية تكشف مهام الحكومة الفلسطينية الـ19 الجديدة في تاريخ فلسطين

الحوثيون: استهدفنا 73 سفينة منذ بداية العمليات العسكرية

وزير سودانى: مصر استقبلت عددا ضخما من اللاجئين السودانيين

حزب الله يستهدف مجموعة من جنود الاحتلال داخل موقع بياض بليدا

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

عاجل.. ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار الكويت فى غزة

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

عاجل.. الحوثيون يعلنون بدء استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل فى المحيط الهندى

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة الرام شمال القدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية