الرئيس السيسى: جهودنا المبذولة فى باقى الموضوعات ستكون منقوصة دون تطوير حقيقى للإنسان

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال الرئيس السيسي: "عملنا في مصر جهد كبير جدًا في تأهيل البينة الأساسية تخلي الدولة ممكن تنطلق بفضل الله إلى آفاق أفضل من كل الوجوه، وكان من ضمن المنظومة التى كنا نسابق الزمن فيها ونكثف جهدنا فيها هو الإنسان، العامل البشرى فى المنظومة هو أهم ما فى الموضوع".

وتابع: "مهما عملنا ومهما بنينا أن مكانش فيه بناء حقيقي من أول التعليم لباقي مؤسسات الدولة، إن مكناش نقدر نعمل صياغة حقيقية وتطوير حقيقي للإنسان، هيبقي الجهد اللي إحنا بذلناه في باقي الموضوعات منقوص ومش كفاية، علشان كده إحنا مهتمين أوي بالجهد اللي بيبذل وبالبرامج الموضوعة والمتابعة الدقيقة في اللي بنعمله، يا ترى نتايجه واصلة لفين؟".

واستكمل: "قلنا قبل كده إن عملية التطوير هي عملية مستمرة لا تتوقف، لأننا لو توقفنا عن التطوير هنبقي بنخالف الواقع الموجود حوالينا".