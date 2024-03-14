الرئيس السيسى: "هدفنا بناء إنسان مصرى قادر على مواجهة التحديات"

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الأكاديمية العسكرية، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتابع الرئيس السيسى: “إحنا عايزين إنسان مصرى قادر على مواجهة التحديات وقادر على قيادة الدولة دي إلى آفاق أفضل وأرحب”.

وواصل الرئيس: "مفيش عندنا غير إننا يكون عندنا إدارة جيدة جدًا جدًا، واستفادة من الموارد، كل الموارد بما فيها الموارد البشرية، إحنا مستهدفين أفضل بناء للشخصية، والشخصية اللي إحنا بنتكلم عليها هى شخصية متوازنة جدًا".