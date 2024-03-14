وزير سودانى: مصر استقبلت عددا ضخما من اللاجئين السودانيين

قال د. جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، إن صورة ميليشيا الدعم السريع عند المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية سيئة جدا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيجبر هذه الدول على إدانة هذه الميليشيا أو أن تبتعد عنها على الأقل حتى لا يُقال بأنها مناصرة لجهة تنتهك كل الحقوق الإنسانية.

أضاف وزير المالية السوداني، خلال لقاء خاص مع “القاهرة الإخبارية”، أن بعض الدول في الإقليم قدمت الدعم للسودان، ولن نذكرها حتى لا نحرجها، ربما فضلت أن تقدم هذا الدعم من غير إعلان ونترك لها الإعلان في الوقت الذي تريده.

وأوضح أن أكبر دعم للمواطن السوداني يتمثل في استقبال المواطنين السودانيين الذين اضطروا إلى النزوح خارج بلدهم، وجمهورية مصر العربية استقبلت عددًا ضخمًا جدًا من المواطنين السودانيين.

وتابع: "بالنسبة إلى دولة تشاد، فإنه رغم موقفها في دعم التمرد إلا أنها استقبلت عددًا كبيرًا جدًا من المواطنين السودانيين، كما استقبلت إريتريا السودانيين دون أي شروط ولم تعتبرهم لاجئين".