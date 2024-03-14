الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئاسة الفلسطينية: أولويات الحكومة الجديدة تنظم ملف إعادة الإعمار

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية

قال الرئاسة الفلسطينية، إن أولويات الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى، قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة والانتقال السريع والفعال إلى الانتعاش الاقتصادي؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أولويات الحكومة الجديدة تنظيم ملف إعادة الإعمار لما دمرته آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي في المحافظات الجنوبية والشمالية، مشيرةً إلى أن الحكومة الجديدة تستهدف مواصلة عملية الإصلاح في جميع المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية والإدارة والمالية العامة.

وتابعت: الرؤية الواضحة ضمن جهود الحكومة الجديدة لوضع معالم دولة فلسطين المستقلة مؤسساتيا، كما أن الخطة الواضحة ضمن مهام الحكومة الجديدة للوصول إلى نظام حوكمة متين وشفاف يخضع للمساءلة ويكافح الفساد.

واستكملت: تقديم الدعم للمنظومة القضائية لضمان سيادة القانون وتحقيق الأمن للمواطنين وسرعة الوصول للعدالة وضمان حقوقهم.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن مهام الحكومة الجديدة تهدف إلى النهوض بعملية بناء مؤسسات الدولة وتمكين الفئات كافة وفي مقدمتها الشباب والمرأة الفلسطينية.
وكلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قبل قليل، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلفًا لحكومة اشتيه.

القاهرة الإخبارية الرئاسة الفلسطينية الحكومة الجديدة إعادة الإعمار فلسطين

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