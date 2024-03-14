الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير يكشف سبب منع موسكو دخول 227 أمريكيًا أراضيها

بوتين
بوتين

قال د. آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات وخبير الشئون الروسية إنّ منع روسيا 227 أمريكيًا من دخول البلاد سببه الحرب الإعلامية ضدها، حيث تستخدم بعض وسائل الأمريكية من أجل تشويه سمعة موسكو وصورة الرئيس بوتين والزعم بأنه ديكتاتور.

أضاف الخبير في الشئون الروسية، الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العقوبات خطوة رمزية؛ لأن هذه الشخصيات اجتماعية وسياسية وإعلامية وثقافية وأساتذة جامعات ومديرو شركات صناعات عسكرية وصناعات فضائية.

وتابع أن هذه الشخصيات تنشر الشائعات ضد روسيا وتخوض نوعا من أنواع الحرب الثقافية، لافتًا إلى أن المعركة بين روسيا والدول الغربية معركة ثقافية تقوم على محور واحد وهو الحرية، حيث يقول العالم الغربي إنه يعيش الحرية بكل أبعادها، وفي روسيا لا توجد حرية وهذا المفهوم ظالم، لأن أحدًا لا يستطيع وضع تعريف له. 

القاهرة الإخبارية روسيا بوتين العقوبات الشائعات الدول الغربية

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