ممثل سيراليون: تحقيق السلم الشامل يتطلب مشاركة اليمنيين في المفاوضات السياسية

قال ممثل سيراليون لدى مجلس الأمن الدولي، إن تحقيق السلم الشامل يتطلب مشاركة اليمنيين في المفاوضات السياسية.

وأضاف ممثل سيراليون، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أننا نؤكد على أهمية انخراط اليمينين البناء تحت مظلة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع ولا بد من تسوية سياسية دائمة في اليمن.

وأكد ممثل سيراليون لدى مجلس الأمن، أن الوضع الإنساني باليمن يستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي للأزمات.