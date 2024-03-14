محلل اقتصادى: شركة بوينج الأمريكية تعانى من تشكيك فى سمعتها

قال هثيم الجندي المحلل الاقتصادي، إن شركة بوينج الأمريكية في رحلة من الهبوط منذ سنوات فهي في مشاكل متلاحقة تواجهها، وبدأت في 2018 بهبوط طائرة في إندونيسيا من طراز 737 ماكس، ثم بعدها بخمسة شهور هبطت طائرة في إثيوبيا.

وأضاف الجندي، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ ذلك الوقت وشركة بوينج الأمريكية تعاني من تشكيك في سمعتها فيما يخص الجودة، حيث واجهت منذ أيام مشكلة بانفجار باب جانبي لطائرة بوينج وهي على ارتفاع 4800 متر، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد أن الشركة لديها مشكلة في الجودة.

وأوضح أنه منذ يومين كانت هناك طائرة بوينج من طراز "ماكس" كانت في طريقها من سيدني إلى أوكلاند حدث بها هبوط مفاجئ وهي في الجو، مؤكدًا أن كل هذا يظهر أن شركة بوينج لديها مشاكل فنية، وهذا يعطي أفضلية لشركة إيرباص المنافس الأوروبي الوحيد.