الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية الأوكرانية تدعو إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية

الخارجية الأوكرانية
الخارجية الأوكرانية

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية واصفة إياها بالانتخابات غير الشرعية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة تحاول تنظيم هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني في روسيا.

وأكدت في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدد مهام مباشرة للمنظمات الأمريكية غير الحكومية من أجل انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الروسية.

القاهرة الإخبارية الخارجية الاوكرانية الانتخابات الروسية روسيا

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