الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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كبير مستشارى بايدن: الهجوم على رفح سيقوّض مساعى بناء رصيف بحرى بغزة

بايدن
بايدن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن سامانثا باور، كبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة؛ نقلًا عن صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وأكدت كبيرة مستشاري بايدن، لنتنياهو موقف الرئيس بايدن المعارض لمهاجمة مدينة رفح الفلسطينية، مشيرةً إلى أن الهجوم على رفح الفلسطينية سيقوّض مساعي بناء رصيف بحري بالقطاع.

ونوّهت كبيرة مستشاري بايدن، بأهمية إنقاذ الأرواح في قطاع غزة وتوسيع نطاق العمليات الإنسانية به، مؤكدةً  أن المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية رغم تواصل جهود توصيل المساعدات للقطاع.

القاهرة الإخبارية القانون الانساني الدولي قطاع غزة رفح رصيف بحري المساعدات

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