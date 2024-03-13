أستاذ علاقات دولية: تصريحات جانتس دعاية انتخابية ولكن الأوراق مازالت في يد نتنياهو

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن تصريحات عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس دعاية انتخابية ولكن الأوراق مازالت في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو هو من يتحكم في مجلس الحرب ويتحكم في الحكومة وكل أوراق اللعبة وأوراق الضغط في يديه رغم وجود ضغوطات دولية تمارس ضده إلا أنه يشعر أن لديه حكومة متماسكة وأغلبية في البرلمان وضوء أخضر رغم تعارض في وجهات النظر مع الإدارة الأمريكية، ولكن يبقى الاتفاق على الأهداف والاستراتيجية في مسألة الحرب على غزة.

وأوضح أن السيناريو الحرب ضد غزة والاجتياح البري ضد مدينة رفح تم اتخاذه على المستويين السياسي والعسكري، مشيرًا إلى أنها مسألة وقت فقط بسبب شهر رمضان ووجود عدد هائل من النازحين والسكان في المدينة.