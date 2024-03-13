الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأونروا: عدد شهداء أطفال غزة فى 4 شهور أكثر من ضحايا الأطفال بالعالم خلال 4 سنوات

الأونروا
الأونروا

قال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال السنوات الأربع الماضية في كل النزاعات والحروب على مستوى العالم يقل عن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال الـ4 شهور الماضية.

وأضاف "أبوحسنة"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال السنوات الأربعة الماضية في الحروب المختلفة حول العالم كان 12139 طفلا، مقابل 12300 طفل تقريبا في قطاع غزة خلال 4 شهور.

وتابع: كما توفي في قطاع غزة أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونتحدث أيضا عن عشرات الآلاف من الأطفال الذين أصيبوا بإعاقات وأصبحوا غير قادرين على ممارسة حياتهم، هؤلاء لا يصنفون من القتلى، لكنهم في النهاية فقدوا كل شيء، فهناك من فقد ساقيه أو عينيه وأصبح لا يرى، فقد تعرض أطفال غزة لمآس كثيرة لأن نصف سكان قطاع غزة من الأطفال.

القاهرة الإخبارية أونروا الأطفال قطاع غزة سوء التغذية والجفاف

مواد متعلقة

الكنيست يمنح موافقته النهائية على تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب في غزة

الاحتلال يقصف مجمعًا عسكريًا لحزب الله جنوب لبنان

يونيسيف: يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الخارجية الروسية: الغرب يدفع العالم نحو الهاوية

محلل اقتصادى: سباق بريطانى ألمانى على طاقة المغرب المتجددة

خبير: أبو ظبي تسعى لتكون ضمن مساق المدن المتقدمة في كافة المجالات

المستشار الألمانى: لن نزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى فى حربها ضد روسيا

الحوثيون: هجوم أمريكى بريطانى يستهدف مطار الحديدة الدولى بـ3 غارات

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

إلغاء معسكر المنتخب الوطنى بالإمارات

ضبط المتهمين في المشاجرة بعين شمس بسبب معاكسة سيدة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

طبيب أحمد رفعت يكشف حالته الصحية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل