الأربعاء 13 مارس 2024
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خبير: أبو ظبي تسعى لتكون ضمن مساق المدن المتقدمة في كافة المجالات

الدكتور نضال أبو
الدكتور نضال أبو زكي، الخبير الاقتصادي

قال الدكتور نضال أبو زكي، الخبير الاقتصادي، إن مدينة أبو ظبي أعلنت منذ عام 2023 خطتها لرؤية أبو ظبي 2030، التي تشمل عملية تنمية متوازنة وتطوير رأس مال بشري وقطاع سياحة والبنية التحتية وسكن المواطنين، وذلك بعد اعتمادها 144 مشروعا بقيمة 18 مليار دولار.

وأضاف الخبير الاقتصادي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له ببرنامج “المراقب”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحكومة الإماراتية صرفت خلال العشر سنوات الماضية حوالي 141 مليار درهم على تطوير القطاع السكني للمواطنين بجانب مبالغ مالية أخرى لتطوير البنية التحتية لجعل أبو ظبي في مساق المدن المتقدمة في كافة المجالات، كما خصصت ميزانية غير مسبوقة لتطوير قطاع التعليم.

وأكد أن هناك توسع عمراني في أبو ظبي، حيث أن هناك مشاريع عمرانية لا تتوقف، وهناك مشاريع أعلن عنها وأخرى قيد الإنشاء وأخرى قيد الإعلان تستهدف جميعها تطوير المدينة من كافة النواحي.

وأشار إلى أن رؤية أبو ظبي 2030 لها معيارين اقتصادي واجتماعي تتضمن تطوير النشاط الاقتصاي بالتركيز على القطاعات غير النفطية.

القاهرة الإخبارية أبو ظبى رؤية أبو ظبي 2030 المراقب

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