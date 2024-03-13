"القاهرة الإخبارية": تحركات فرنسية واتفاقات أمنية لدعم أوكرانيا

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من مارسيليا، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيلتقي الفرنسيين من خلال لقاء متلفز غدًا، وسيحاول الحديث عن الأوضاع في أوكرانيا والتحديات التي تقابلها أوروبا أمام التصلب الروسي.

وأضاف شقير، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الفرنسي تغير كثيرًا منذ البداية، ففي البداية كان "لا لإذلال روسيا" والآن "لا لفوز روسيا بالحرب"، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأمني الفرنسي مع أوكرانيا صوّت عليه بالموافقة، أمس.

وأوضح أن الأحزاب التي عارضت الاتفاق الأمني الفرنسي مع أوكرانيا أكدت أن هذا الأمر سيضر بمصالح فرنسا وستقدم 3 مليارات يورو في هذا العام كمساعدة.

وأشار إلى أن الاتفاقية على مدار 10 سنوات، وأن اعتراض الأحزاب على الاتفاقية يتمثل في أن الحكومة الفرنسية تطالب بعمل ترشيد 2 مليار يورو فكيف ستساعد أوكرانيا بـ3 مليارات يورو، موضحًا أن الأحزاب المعارضة تعترض على التصويت على هذا النوع من الاتفاقات.



