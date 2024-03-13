باحث: بايدن يهاجم نتنياهو من منطلق الدفاع عن إسرائيل

قال الدكتور نظير مجلي، الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن الخطوط الحمراء الأمريكية التي تعني القطيعة الكاملة بين إسرائيل والولايات المتحدة من الصعب أن تصل إليها؛ لأن كل منهما يوجد حساباته الداخلية المرتبطة بالآخر وهناك ما يشده إلى الوراء.

وأضاف "مجلي"، اليوم، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الأخبارية"، أننا نلاحظ أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما يتحدث عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويهاجمه وينتقده فإنما يتحدث عن ذلك من منطلق الدفاع إسرائيل، فيقول إن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما يفيدها ويقول أنه يدعم وقف إطلاق النار لأن هذه المصلحة الإسرائيلية، ويقول إنه يريد الآن أن يغير كل اتجاه الحرب لأن هذه الحرب لا تعود بالفائدة على إسرائيل.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي يواصل التفريق بين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه حسابات مهمة، من يتهور في العلاقة هو نتنياهو على الرغم من أنه توجد محاذير في التعامل مع السياسة الأمريكية.