باحث: الغرب يحاول دائما اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية

قال الباحث في الشؤون الروسية، ديمتري بريجع، إنه من الواضح أن الغرب يحاول دائما اتهام روسيا في هجمات سيبرانية، حتى في الانتخبات الأمريكية كان هناك اتهام لروسيا بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكان هناك اتهام لرئيس شركة فاجنر عن عمل مصنع لاستهداف الدول الغربية ونشر معلومات عنهم.

وأضاف الباحث في الشؤون الروسية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له ببرنامج “ملف اليوم”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أننا في الوقت الحالي الذي نشهد فيه تصعيدًا في الحرب الأوكرانية وتصعيدًا بمزيد من الدعم من قبل الدول الغربية لأوكرانيا بالمال والسلاح وأيضًا المعلومات الاستخباراتية، فبكل تأكيد فإن هذه الحرب ستكون حربًا سبرانية.

وأوضح أن في روسيا هناك تعرض لهجمات من قبل هاكرز داعمين لأوكرانيا كانوا متواجدين في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فليس من الغريب أن يشهد هذا الصراع الوسط السيبراني في الوقت الذي نشهد حالة تصعيد بين روسيا والغرب، مشيرًا إلى أن الغرب أصبح في حرب مباشرة مع روسيا.