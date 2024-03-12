الثلاثاء 12 مارس 2024
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حياة كريمة.. الشيخ حازم قصة غريبة في إطعام الحيوانات (فيديو)

الشيخ حازم ببرنامج
الشيخ حازم ببرنامج حياة كريمة

علاقة غريبة تجمع بين إمام أحد الجوامع ويدعى الشيخ حازم وبين الحيوانات في المنطقة التي يقطن بها ويذهب إلى المسجد ليؤدي الصلاة كإمام للمسجد، إذ يرى أهالي المنطقة الشيخ حازم يوميًا بعد صلاة العصر يقوم بإطعام الحيوانات المتواجدة في المنطقة بما تيسر له من طعام. 

سلط برنامج "حياة كريمة"، والمُذاع على فضائية DMC، الضوء على الشيخ حازم وما يقوم به، بالتجول في شوارع المنطقة ليطعم الحيوانات ويسقيها الماء.

وقال الشيخ حازم، إنه وقبل كل شيء فإن هذا الأمر هو رحمة من الله تعالى يضعها في قلب الإنسان، فما بال هذا الإنسان إن كان متعلمًا للدين أو سمع في خطبة أو درس أو حتى في لقاء تليفزيوني أو عبر المذياع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: "الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

وأضاف أن ارحموا من في الأرض لا تعني الجنس البشري فقط، ولكن تعني جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم أمر سيدنا نوح عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين، فلو كان الكلب كائن غير نافع وضار ومسعور، فلم حمله سيدنا نوح عليه السلام معه في السفينة.

وعن تكلفة طعام الحيوانات، أكد الشيخ حازم، أن من يرزقنا الله به ويتيسر معنا نقوم بجلب الطعام للحيوانات لإطعامهم.

حياة كريمه الشيخ حازم الحيوانات إطعام الحيوانات DMC

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