بلينكن: سنواصل العمل للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لـ6 أسابيع

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستواصل العمل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لـ6 أسابيع كجزء من صفقة إطلاق الرهائن في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مفجع.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الأمريكي أن الرصيف البحري الذي سيتم بناؤه في غزة، سيشارك في عملية البناء 500 جندي أمريكي؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد الجيش الأمريكي، أن الرصيف الذي سيبنيه سيكون على بعد ميلين من شاطئ غزة، ولن يكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي جندي لها على الأرض.