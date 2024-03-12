الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمود الأفندي: روسيا حوّلت اقتصادها من الغرب إلى جهة الشرق

روسيا
روسيا

قال محمود الأفندي، المتخصص في الشأن الروسي، إن روسيا استطاعت في وقت قياسي أن تحوّل اقتصادها شرقا حيث كان اقتصاد روسيا في السابق متحول للغرب. 

وأضاف الأفندي، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج المراقب، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا انتقلت من الغرب إلى الشرق، حيث كانت موسكو توّرد الموارد الطبيعة الرخيصة إلى أوروبا، وعلى هذا الأساس ازدهر الاقتصاد الأوروبي، حيث أننا نعلم العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأوروبا حتى أيام الاتحاد السوفيتي وأيام الحرب البادرة كانت الدول الأوربية تستورد الغاز من روسيا.

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تعزل أوروبا عن روسيا واقتصادها، وتحول الدول الأوربية إلى الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن أوروبا الآن ملتزمة بالاقتصاد الأمريكي بينما روسيا حوّلت بسهولة اقتاصدها جهة الشرق ناحية الصين والهند.

القاهرة الإخبارية روسيا اقتصاد روسيا المراقب اوروبا الشرق الولايات المتحدة

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