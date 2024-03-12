الفصائل الفلسطينية تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية فى خان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ قليل، عن استهدافها دبابة ميركافا إسرائيلية في مدينة حمد، الواقعة شمال غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي مدينة حمد شمال غرب خان يونس، استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، قوتين إسرائيليتين، وتم رصد طائرات الاحتلال تجلي القتلى والجرحى.

كما قامت فصائل المقاومة الفلسطينية، بتفجير عبوة شديدة الانفجار في 6 جنود إسرائيليين بمدينة حمد شمال غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.