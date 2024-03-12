الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 590 جنديًا منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع حصيلة قتلاه من الجنود منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 590 جنديًا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، استهدافها قوتين إسرائيليتين بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتم رصد طائرات الاحتلال تجلي القتلى والجرحى.

كما قامت فصائل المقاومة الفلسطينية، بتفجير عبوة شديدة الانفجار في 6 جنود إسرائيليين بمدينة حمد شمال غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.