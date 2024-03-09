هل ستعود "الأونروا" بكامل طاقتها لاستئناف العمل فى غزة؟.. كاظم أبوخلف يُجيب

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، إن هناك مؤشرات إيجابية ونحن نشكر الدول التي عدلت عن قرارها كالسويد وكندا، والدول التي لم تقطع العون والدعم المالي عن الأونروا.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن وكالة أونروا تترجم كل ما تحصل عليه من أموال على شكل خدمات تقدمها لملايين من اللاجئيين الفلسطينين، مؤكدًا أن الحاجة الآن إلى الأونروا في قطاع غزوة أكبر لتوزيع الخدمات والتي في مقدمتها الرعاية الصحية والغذاء.

وأوضح، أن عملية التوزيع لا نستطيع أن ندعي أنها استجابة إنسانية ذات معنى أو ذات مغزى، إلا إذا توقفت الحرب ودخلت المساعدات الإنسانية لغزة، مضيفًا: "لدينا البنية التحتية للقيام بذلك ولدينا المرافق ولدينا آلاف العاملين وعشرات المراكز الصحية ولدينا قاعدة البيانات ولكن ليس لدينا وقف لإطلاق النار".