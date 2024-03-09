السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: الأحياء فى غزة يواجهون أوضاعًا كارثية مزرية تحتاج لتكاتف دولى

غزة
غزة

قال أشرف العشري، الكاتب الصحفي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم في احتفالية الشهيد أراد تأكيد مجموعة من الثوابت والكثير من الرؤى المصرية فيما يخص الحراك المصري منذ السابع من أكتوبر، وإبلاغ المجتمع الدولي برسالة جوهرية أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك في مثل هذا الموقف المميت الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار 6 أشهر.

وأضاف العشري، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأحياء في غزة ما زالوا في مواجهة أوضاع كارثية مزرية تحتاج إلى تكاتف دولي لتغيير المعادلة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن غزة حاليًا تحتاج إلى بذل جهود لتفعيل أطر الحراك الدولي لإمكانية وضع نهاية سريعة للمذابح التي تحدث في القطاع.

 

مصر لن تتوانى عن مساندة الشعب الفلسطيني

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار خلال كلمته اليوم إلى أن مصر لن تتوانى عن مساندة الشعب الفلسطيني وستستمر في بذل الجهود من أجل إنقاذ الأشقاء، وأن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة، ولن نتوقف عن تقديم المساعدات الغذائية من خلال الإنزالات الجوية بسبب التحديات التي يواجهها معبر رفح البري.

الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية الشهيد القاهرة الإخبارية غزة الشعب الفلسطيني معبر رفح الإنزالات الجوية

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