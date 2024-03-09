ابنة شقيقة عبدالمنعم رياض تكشف سبب التحاقه بكلية التجارة

روت الدكتورة عزة الخولي، ابنة شقيقة الفريق أول عبدالمنعم رياض، أسباب انتساب الفريق إلى كلية التجارة رغم كونه برتبة لواء آنذاك.

وقالت ابنة شقيقة الفريق أول عبدالمنعم رياض، خلال الفيلم الوثائقي "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، الذي عرضه قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشة «الوثائقية»: "الفريق أول عبدالمنعم رياض، وهو لواء في الجيش انتسب إلى كلية التجارة في جامعة عين شمس، لأنه كان مهتم إنه يحصل على شهادة في العلوم المالية والاقتصادية لأنه كان عنده إيمان راسخ إن الحرب بدون اقتصاد متنفعش".

فيلم الوثائقية "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"

يُوثّق الفيلم حياة الفريق أول عبدالمنعم رياض، منذ ميلاده، مرورًا بدوره في حرب الاستنزاف، وصولًا إلى لحظة استشهاده على جبهة القتال ربيع عام 1969.

يتضمن الفيلم شهادات للأبطال بحرب أكتوبر المجيدة، وكيف كان للراحل الفريق عبدالمنعم رياض دور كبير في تحقيق النصر، ورفع اسم مصر عاليًا.