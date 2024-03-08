الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ما دلالات زيارة جانتس للولايات المتحدة؟.. أبوشامة يُجيب

جانتس
جانتس

قال الكاتب الصحفي محمد أبوشامة، إنه بلا شك رسائل البيت الأبيض مستمرة ومتواصلة، وكلها رسائل تعكس دلالات وجود خلافات واضحة مع حكومة نتنياهو، وهى خلافات مع شخص نتنياهو، في مسألة الحرب على قطاع غزة، وتطورات الأوضاع.

وأضاف "أبوشامة"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "ثم ماذا حدث؟"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخلافات لاحت قبل زيارة جانتس إلى واشنطن بأسابيع، عندما تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة عن احتمال الاعتراف بدولة فلسطين من جانب أحادي، وهى أحاديث انتشرت في الإعلام الغربي لأسابيع قبل أن يحسمها تصويت الكنيست الإسرائيلي الرافض بشكل قاطع لهذا الاعتراف، وهو ما قطع الطريق على هذه المحاولة.

وتابع: "ثم جاءت زيارة جانتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم إلى بريطانيا، وهي الزيارة التي لاحقها نتنياهو، وبعض أعضاء من حكومته، وبعض سفرائه فى الخارج، لمحاولة تقليص آثارها، وتحويلها إلى مكسب يضاف إلى نتنياهو".

وأشار إلى أن نتنياهو أصدر تعليمات إلى سفارة إسرائيل في واشنطن أو في لندن بعدم التعاون مع جانتس وعدم تقديم أي مساعدات له من أي نوع هي سابقة لم نعهدها في الحكومات الإسرائيلية السابقة، فنعرف دائمًا أن العلاقات بين المسئولين في الحكومات الإسرائيلية المختلفة عبر تاريخ طويل، تحترم وتقدر ممثليها في سائر دول العالم، ولكن ما حدث مع جانتس في هذه الزيارة يمثل منعطفًا خطيرًا في السياسة الإسرائيلية".


 

القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث البيت الأبيض قطاع غزة الحرب حكومة نتنياهو خلافات

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