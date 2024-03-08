الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أردوغان: جاهزون لتقديم ما نستطيع لإيقاف الأزمة الروسية الأوكرانية

أردوغان
أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تسهم في رأب الصدع وإنهاء الحرب، كما أننا جاهزون لتقديم ما نستطيع لإيقاف الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أردوغان، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ناقش مع الرئيس الأوكراني نقل المنتجات الغذائية وتوافقنا على تأمين سفن نقل الحبوب، مؤكدًا أن بلاده تعمل على الوصول إلى حجم تبادل تجاري يقدر بنحو 10 مليارات دولار مع أوكرانيا.

وأكد أردوغان أن الشركات التركية مستعدة لتقديم ما تستطيعه لإعادة بناء أوكرانيا وواثقون بقدرتها على ذلك، مضيفًا: "ندعم جهود أوكرانيا في عضويتها بالاتحاد الأوروبي".

القاهرة الإخبارية تركيا الرئيس التركى زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا الأزمة الروسية الأوكرانية

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