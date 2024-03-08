الجمعة 08 مارس 2024
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مايا مرسى: المرأة المصرية أيقونة النجاح ورمز القوة والتحدى

مايا مرسي
مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن تقدم ورقي الأمم يقاس بمدى تقدم ووضع المرأة بها، مؤكدةً أن المرأة المصرية هي أيقونة للنجاح والكفاح وهي رمز القوة والمثابرة والتحدي وأصل حكاية الوطن والعاشقة لترابه والمدافعة عنه حتى النخاع.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، أننا نجتمع هذا العام في اليوم العالمي للمرأة وقلوبنا يملؤها الأسى والأسف ونحن نشاهد على الهواء مباشرة العدوان والمعاناة والأوضاع غير الإنسانية للأمهات والأطفال في غزة.

وأوضحت أن القضية الفلسطينية ستظل في قلوبنا وعقولنا، ونتمنى أن نشهد اليوم الذي تنتهي فيه معاناة المرأة الفلسطينية العظيمة في القريب العاجل.

وشهدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، حيث كرّمت عددًا من السيدات الملهمات والمتفوقات في المجالات المختلفة، كما كرمت عددًا من الحائزات على المراكز الأولى في الألعاب الرياضية المختلفة.

المرأة المصريه اليوم العالمي للمرأة القضية الفلسطينية المرأة الفلسطينية

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