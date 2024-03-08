الجمعة 08 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال وضع المتاريس الحديدية لمنع المصلين من الدخول للمسجد الأقصى

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي وضعت المتاريس الحديدية ليلة الخميس لمنع المصلين من خلالها من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.

تعزيزات شرطية مشددة منتشرة في شوارع المدينة المحتلة

وأضافت أبو شمسية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغنى بوجود تسهيلات للدخول للمسجد، وبأنه لن يكون هناك عراقيل، لكن على أرض الواقع ومن خلال المتابعة الميدانية، كان هنالك تعزيزات شرطية مشددة منتشرة في شوارع المدينة المحتلة ليس فقط على أبواب المسجد الأقصى لكن على أبواب البلدة القديمة.

وأشارت، إلى أنه تزامن هذا مع التعزيز الشرطي، وجود مركبة المياه العادمة عند حي وادي الجوز، تحسبا لاندلاع أي مواجهات قد تحدث هناك، وكانت قد قمعت وأبعدت المصلين عند أقرب نقطة، وطلبت منهم الابتعاد إلى منطقة أبعد فأبعد، فحول المقدسيين شوارع المدينة إلى مساجد بعد منعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى.

وأوضحت، إلى أن هذا تزامن مع الماراثون التهويدي الذي كان بتنظيم وبمشاركة على ما يزيد على 70 دولة من الخارج وما يزيد على 50 ألف مستوطن من داخل البلاد كانوا قد شاركوا في هذا الماراثون في كل بلدان العالم، والماراثون طابع رياضي ولكن في مدينة القدس هو طابع سياسي سيادي كون الحرب على مدينة القدس هي حرب سيادية.

 

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين الاحتلال المتاريس الحديدية المسجد الأقصى نتنياهو القدس المحتلة

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