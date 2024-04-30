الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خبير فى حركات الإسلام السياسى يكشف أسباب الصراع داخل تنظيم الإخوان الإرهابى

إسلام الكتاتني
إسلام الكتاتني

أوضح إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، أسباب الصراع داخل تنظيم الإخوان الإرهابي، قائلًا: "إن جماعة الإخوان في هذه الانشقاقات والصراعات التي رأيناها مؤخرًا منذ ثورة الـ 30 من يونيه وحتى هذه اللحظة، ليست هي المرة الأولى في تاريخ الجماعة. 

وأضاف إسلام الكتاتني، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة “extra news”، أن الصراعات في جماعة الإخوان ليست من أجل قضية أو من أجل مبدأ أو قيمة، لافتا إلى هذه الصراعات مبنية على التنافس على الكراسي، المناصب والأمواج، لنها من أجل الكراسي والمناصب داخل الجماعة. 

وأوضح أن بذور الخلافات شخص مثل أحمد السكرى وهو المؤسس الحقيقي للجماعة وفيق درب حسن البن مدة طويلة، وكان وكبل الجماعة، حيتما اكتشف أن حسن البنا يأخذ من الأموال التي جمعت للتبرعات تحت لافتة القضية الفلسطينىة.

إسلام الكتاتني الإخوان تنظيم الاهوان حسن البنا

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