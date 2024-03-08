الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الأونروا": الوضع الإنسانى فى غزة لا يزال كارثيًا والمجاعة تزداد يومًا بعد يوم

إيناس حمدان
إيناس حمدان

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في "أونروا"، إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيًا والمجاعة تزداد يومًا بعد يوم.

 

 37 امرأة تقتل يوميًا في قطاع غزة 

وأضافت حمدان، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 37 امرأة تقتل يوميًا في قطاع غزة والنساء يتعرضن لأخطار كبيرة جراء القصف الإسرائيلي، مؤكدةً أنه يجب إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والأوضاع لا تحتمل تأخيرها.

وأكدت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في "أونروا"،  أنه يجب ألا يكون العاملون بالمجال الإنساني هدفًا للقصف الإسرائيلي ويجب ضمان سلامتهم.
وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان إدخال قوافل المساعدات بشكل آمن.

القاهرة الإخبارية أونروا غزة المجاعة قطاع غزة القصف الإسرائيلى

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