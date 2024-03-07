خبير علاقات دولية: مخططات إسرائيل فُضحت أمام العالم

قال الدكتور أشرف عكة الخبير في العلاقات الدولية، إن مخططات إسرائيل فُضحت أمام العالم، مؤكدًا أن إسرائيل تعمل على تضليل المجتمع الدولي.

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تقوم بحرب إبادة جماعية عبر التاريخ من خلال احتلالها للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الدعايا الإسرائيلية ومحاولة تضليل الرأي العام الدولي انكشفت أمام العالم وانفضحت في كل القضايا.

وتابع: يجب علينا أن نكون متنبهين أن كل تلك المخططات الإسرائيلية موجودة، وهذه المخططات فلتحدث سيتحرر الشعب الفلسطيني من أعباء أوسلو التي قيدت النضال الوطني الفلسطيني وجعلته في حالة من الإرباك والتيه.