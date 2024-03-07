عائلات المحتجزين بغزة تغلق شارعا مقابل وزارة الدفاع للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن عائلات المحتجزين في قطاع غزة أغلقوا شارعًا مقابل لوزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

مظاهرات للضغط على الحكومة الإسرائيلية فى صفقة المحتجزين

وفي وقت سابق، تظاهر آلاف الإسرائيليين، من أجل الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن المحتجزين لدى "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة.

وتدفق سيل من المشاركين في المسيرة على طريق سريع متعرج مؤد إلى القدس، ووصلوا إلى المدينة عند غروب الشمس، وكان في مقدمتهم عائلات المحتجزين لدى حركة "حماس".

واستغرق وصول المسيرة 4 أيام بعد انطلاقها من أحد المواقع القريبة من قطاع غزة، ورفع المشاركون فيها أعلام إسرائيل وبالونات صفراء وصورًا للمحتجزين، وساروا إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.