نتنياهو: الجيش الإسرائيلى سيواصل عملياته فى غزة بما فيها رفح

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة بما فيها مدينة رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

خسائر فادحة في صفوف الاحتلال

وفي سياق متصل، أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية أعلنت، قبل قليل، عن أنها تمكّنت من نصب كمين محكم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأوقعت خسائر فادحة في صفوف الاحتلال في منطقة أبراج حمد، الواقعة غرب مدينة خان يونس.

وأضاف جبر، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية نصبت هذا الكمين لأكثر من 20 جنديًا إسرائيليًا، وفجَّرت عددًا من القنابل، وأطلقت القذائف باتجاه هذه القوة الإسرائيلية، ما أدى لوقوع قتلى وإصابات في صفوف هذه القوة الإسرائيلية.