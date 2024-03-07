الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف فى غزة

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها، خصوصًا بين الأطفال والمسنين، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

الأطفال يموتون فى غزة نتيجة الجوع والجفاف

وقبل قليل، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن أعدادًا كبيرة من الأطفال الفلسطينيين يموتون في قطاع غزة نتيجة الجوع والجفاف، والأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت وكالة "أونروا" أن أكثر من 30 ألفًا استشهدوا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، والمزيد من الفلسطينيين يموتون نتيجة الحصار المفروض عليهم من قِبل الاحتلال.