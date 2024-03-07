الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف فى غزة

المرصد الأورومتوسطي
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها، خصوصًا بين الأطفال والمسنين، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

الأطفال يموتون فى غزة نتيجة الجوع والجفاف

وقبل قليل، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن أعدادًا كبيرة من الأطفال الفلسطينيين يموتون في قطاع غزة نتيجة الجوع والجفاف، والأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت وكالة "أونروا" أن أكثر من 30 ألفًا استشهدوا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، والمزيد من الفلسطينيين يموتون نتيجة الحصار المفروض عليهم من قِبل الاحتلال.

القاهرة الإخبارية المرصد الأورومتوسطي الوفيات الجوع سوء التغذية غزة الأطفال المسنين

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: الدولة تُخطط لعقد صفقات كبرى جديدة خلال الفترة المقبلة

روسيا تبلغ سفير أمريكا بأن 3 منظمات أمريكية غير مرغوب فيها

"القاهرة الإخبارية": اعتراض 9 صواريخ أطلقت على منطقة رأس الناقورة من لبنان

الأمن الروسى: إحباط هجوم إرهابى على أحد المبانى الإدارية فى مدينة كاريليا

"القاهرة الإخبارية": وقف تمويل الأونروا يمثل كارثة للبنان

مصدر رفيع المستوى: وفد حماس يغادر القاهرة.. والمشاورات مستمرة للوصول إلى هدنة قبل رمضان

أونروا: أعداد كبيرة من الأطفال يموتون فى غزة نتيجة الجوع والجفاف

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية فى غزة

الأكثر قراءة

هبوط تدريجى فى أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

عطل فنى يضرب فيسبوك

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

شلل تام فى "السوق السوداء" بعد قرار "التسعير العادل للجنيه"

الأمن العام يضبط هاربين من حبل المشنقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة