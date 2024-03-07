الخميس 07 مارس 2024
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توك شو

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية فى غزة

مجازر
مجازر

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و142 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال يطلق الرصاص على كل شيء

في المقابل، كشف بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، آخر التطورات في قطاع غزة، حيث أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص على كل من يحاول العودة إلى منزله، لافتًا إلى أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها مناطق واسعة لغزة، وكذلك الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات باتجاه منطقة المجمع الإسلامي جنوب مدينة غزة، وما زالت المنطقة تتعرض لإطلاق نار كثيف.

وأشار "بشير"، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه خلال ساعات الصباح الأولى وساعات الليل قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل في دير البلح بالمحافظة الوسطى ومخيم النصيرات، وقبل قليل أعلن عن ارتفاع عدد الشهداء لنحو 35 شهيدًا، بسبب هذه الاستهدافات المتكررة على المحافظة.

القاهرة الإخبارية الصحة الفلسطينية الاحتلال مجازر الاحتلال قطاع غزة

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