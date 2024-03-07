الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

روسيا تبلغ سفير أمريكا بأن 3 منظمات أمريكية غير مرغوب فيها

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن استدعاء موسكو السفيرة الأمريكية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأبلغت روسيا السفيرة الأمريكية بأنها ستتصدى لأي محاولات للتدخل في شئونها الداخلية حتى من خلال طرد الدبلوماسيين.

كما أبلغت الخارجية الروسية سفيرة واشنطن لدى موسكو بأن ثلاث منظمات غير حكومية أمريكية غير مرغوب فيها في البلاد.

وسلمت الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لدى موسكو مذكرة تطالبها بالتوقف عن الترويج لأنشطة هذه المنظمات غير الحكومية، وإزالة قائمة مشاريعها من موقع البعثة الدبلوماسية.

القاهرة الإخبارية الخارجية الروسية السفير الأمريكي الدبلوماسيين واشنطن موسكو

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