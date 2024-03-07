الأمن الروسى: إحباط هجوم إرهابى على أحد المبانى الإدارية فى مدينة كاريليا

أحبط الأمن الروسي هجومًا إرهابيًا على أحد المباني الإدارية في مدينة كاريليا شمال غربي البلاد، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، أن الضربات التي تشنها القوات الأوكرانية على المدنيين في مقاطعة بيلجورود جريمة حرب، متوعدًا بأن روسيا لن تترك مرتكبيها دون حساب.

وقال بوتين في لقاء مع المشاركين بمهرجان الشباب العالمي: "قصف أهداف مدنية وتنفيذ هجمات براجمات الصواريخ على الساحات والمدنيين هذا بالطبع جريمة حرب، هكذا سنتعامل مع ما حدث، ولن نترك مرتكبها وشأنه".