الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خسائر فادحة فى صفوف الاحتلال إثر كمين المقاومة الفلسطينية غرب خان يونس

جريدة الدستور

أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية أعلنت، قبل قليل، عن أنها تمكّنت من نصب كمين محكم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأوقعت خسائر فادحة في صفوف الاحتلال في منطقة أبراج حمد، الواقعة غرب مدينة خان يونس.

وأضاف جبر، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية نصبت هذا الكمين لأكثر من 20 جنديًا إسرائيليًا، وفجَّرت عددًا من القنابل، وأطلقت القذائف باتجاه هذه القوة الإسرائيلية، ما أدى لوقوع قتلى وإصابات في صفوف هذه القوة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي ما زال يتصاعد على قطاع غزة، حيث لا تزال القذائف المدفعية تتواصل على المناطق الشرقية للقطاع، وكان النصيب الأكبر منها لمدينتيِّ رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح أن مدينة خان يونس لا تزال تشهد توغلًا كبيرًا للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق الرصاص والقذائف باتجاه كل ما يتحرك داخل هذه المدينة، خصوصًا بعد إعادة تموضع القوات الإسرائيلية ومحاولة السكان الفلسطينيين العودة لمنازلهم المدمرة مرة أخرى، حيث باغتتهم الآليات الإسرائيلية بالقصف وإطلاق الرصاص بشكل مباشر باتجاههم ما أدى لوقوع شهداء ومصابين.

القاهرة الإخبارية كمين محكم المقاومة الفلسطينية الاحتلال قطاع غزة خان يونس

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