الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز

توك شو

الزراعة: مستمرون فى ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية عبر منافذنا

الدكتور سعيد صالح،
الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة عازمة كل العزم من خلال توجيهات وزير الزراعة على إقامة مثل هذه المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لرفع العبء عن كاهل المواطنين طوال العام، وتحديدًا في وقت الأزمات أو وقت المناسبات كرمضان والعيدين. 

 

وأضاف "صالح"، اليوم الخميس، خلال تصريحات خاصة لقناة "دي إم سي": إننا مستمرون في ضخ كميات الكبيرة من السلع والمنتجات الغذائية عبر منافذنا، ومُصرون على أن تكون هذه السلع ذات جودة عالية، ونعمل على ثبات الأسعار وضبطها لإحداث حالة من التوازن داخل الأسواق المصرية.

 

وأوضح أن وزارة الزراعة تهتم أن تكون السيارات المتحركة في المناطق النائية التي لا توجد بها منافذ لإحداث حالة من حالات التغطية الكاملة للجمهورية، سواء بمنافذنا الثابتة أو المتحركة أو حتى المعارض.

وزارة الزراعة المعارض دي ام سي السلع المنتجات الغذائية الاسواق

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