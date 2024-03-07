الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: المواجهات تتصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي مستمر اليوم أيضًا، إذ نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدفعي لعدد من البلدات في القطاعات الثلاث الشرقي والأوسط والغربي من الجنوب اللبناني.

وأضافف سنجاب، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القصف المدفعي استهدف مناطق مفتوحة ظنًا من الجيش الإسرائيلي أن هذه المناطق تستخدم في شن عمليات تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، مشيرًا إلى أنه منذ صباح اليوم أعلن حزب الله تنفيذ عمليتين من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

 

وأوضح أن العملية الأولى استهدفت منطقة عسكرية مستحدثة في الجهة المقابلة في القطاع الغربي في الجنوب اللبناني وتم استهداف هذه الوحدة بالمدفعية، وكانت هناك عملية أخرى من القطاع الشرقي تجاه منطقة الزاعورة، وتم استهدافها بالصواريخ.

لقاهرة الإخبارية جولة المراسلين حزب الله الجنوب اللبنانى

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