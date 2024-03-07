الخميس 07 مارس 2024
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القاهرة الإخبارية: تحييد خلية لـ"داعش" خططت لشن هجوم على كنيس يهودى فى موسكو

حسين مشيك
حسين مشيك

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من موسكو، إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حيّد منذ قليل خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي والمحظور كما تصنفه القيادة الروسية، مشيرًا إلى أن هذه الخلية كانت بصدد تنفيذ هجوم إرهابي على أحد الأماكن التابعة لليهود في العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف "مشيك"، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الخبر لافتٌ للغاية في الوقت الحالي، خاصة أن روسيا تعيش حالة الانتخابات الرئاسية التي تبدأ بعد أيام قليلة تحديدا في 15 من الشهر الحالي، وتستمر حتى 17 من نفس الشهر.

وأوضح، أن روسيا تعيش حالة صراع مع الغرب، ولا سيما العملية العسكرية في أوكرانيا، وأيضا في المقابل يوجد انتخابات رئاسية في الأراضي الروسية.

وطرح تساؤلا: "هل هذه الخلية التي كانت بصدد تنفيذ هجوم ضد كنيس لليهود في موسكو تنفذ أجندة خارجية وغربية؟، ولا سيما أنه منذ قليل سكرتير مجلس الأمن الروسي أكد أن الأحداث التي حصلت في جمهورية داغستان، خاصة في مطارها العام الماضي كان وراءها أياد واستخبارات غربية، وتعمل على مدار الساعة على توتر الأوضاع في شمال القوقاز".

القاهرة الإخبارية داعش موسكو الأمن الفيدرالي الروسي خلية هجوم إرهابي أوكرانيا

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