ردًا على استهداف منازل الجنوب.. "حزب الله" يقصف منطقة عفدون الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، عن قصفه منطقة عفدون الإسرائيلية بصواريخ "الكاتيوشا"، ردًا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في جنوب لبنان؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة"القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن استهداف مقر إسرائيلي مستحدث بالقذائف المدفعية وإصابته بشكل مباشر.

وقال حزب الله اللبناني، في بيان صحفي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم مقرًا مستحدثًا لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".