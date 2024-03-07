الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ردًا على استهداف منازل الجنوب.. "حزب الله" يقصف منطقة عفدون الإسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، عن قصفه منطقة عفدون الإسرائيلية بصواريخ "الكاتيوشا"، ردًا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في جنوب لبنان؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة"القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن استهداف مقر إسرائيلي مستحدث بالقذائف المدفعية وإصابته بشكل مباشر.

وقال حزب الله اللبناني، في بيان صحفي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم مقرًا مستحدثًا لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

القاهرة الإخبارية جنوب لبنان حزب الله الكاتيوشا صواريخ

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