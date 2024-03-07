بلينكن: روسيا الآن أضعف عسكريًا ودبلوماسيًا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدًا أن روسيا الآن أضعف عسكريًا ودبلوماسيًا.

وأضاف "بلينكن"، اليوم الخيمس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حلف الناتو أصبح أقوى وأكبر مما كان عليه في أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن السويد ستسهم بـ2% من الناتج المحلي لحلف الناتو.

وقبل قليل، انضمت السويد رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".