البنتاجون: نعمل على ردع أى محاولات للتصعيد فى المنطقة

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الجنرال باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على ردع أي محاولات للتصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أننا قلقون إزاء التصعيد منذ أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف رايدر، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس يتطلب العمل عن قرب مع الشركاء الدوليين في المنطقة، حيث يتم التواصل مع إسرائيل لتأكيد ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة قدمت 180 مليون دولار مساعدات لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الطرق البرية هي الأنسب لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.